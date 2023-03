Wer für einen Acura Integra Type R, der in Europa als Honda verkauft wurde, ähnlich viel Geld bezahlt, wir für einen Nissan Skyline oder eine Toyota Supra, wissen wir nicht. Der Höchstbietende wird seine Gründe gehabt haben, eine sechsstellige Summe für den Vierzylinder zu bezahlen. Der Preis ist ein neuer Rekord für das Modell: Der bisher höchste Preis lag bei 117.112 Dollar für einen Type R, der am 29. Juni 2022 auf bringatrailer.com versteigert wurde.

Nur 1.322 Type R in den USA

Ein Grund könnte in der Seltenheit des Autos liegen: Nur 320 Integra Type R wurden 1997 in Nordamerika (USA und Kanada) verkauft. Im Jahr darauf waren es 1.002. Macht 1.322 Type R der ersten beiden Baujahre, die ausschließlich in Championship White lackiert wurden. Die beiden Jahrgänge 2000 und 2001, wahlweise gelb oder schwarz lackiert, verkauften sich mit 1.355 und 1.173 Stück etwas besser. Für Deutschland hatte Honda 500 Integra Type R vorgesehen – bei über 1.000 Bestellungen.

Kompromisslos sportlich

Das etwas biedere Integra Coupé hatte Honda konsequent umgestrickt: Die Karosserie wurde gezielt versteift und erleichtert. Geräuschdämmung flog ebenso raus wie Heckscheibenwischer und Schminkspiegel. Eine dünnere Windschutzscheibe und leichtere 15-Zoll-Räder reduzierten das Gewicht weiter, so dass der 2+2-Sitzer am Ende 1.145 Kilogramm auf die Waage brachte.

Der vorn quer eingebaute 1,8-Liter-Vierzylinder-DOHC-VTEC wurde gezielt zum Hochdrehzahl-Athleten trainiert: mit einer auf 11:1 erhöhten Verdichtung (USA: 10,6:1), handpoliertem Ansaugtrakt, einer Auspuffanlage mit 30 Prozent weniger Gegendruck und verstellbarer Einlassnockenwelle steigt die Literleistung des Saugmotors auf über 100 PS: Bei 1,8 Liter Hubraum macht das 190 PS bei 7.900/min in der Europa-Version, 195 in den USA und 200 in Japan. Das maximale Drehmoment von 178 Nm lag bei 7.300/min an. Der Drehzahlbegrenzer setzte je nach Markt bei 8.500 oder 8.600/min ein.

Honda Integra Type R im Test

Diese kompromisslose Auslegung verleiht dem Type R einen eindeutigen Charakter. "Durchs Raster einer objektiven Punktwertung würde der Integra Type R glatt durchfallen, aber in der Fahrspaßwertung fährt er seinen Konkurrenten auf und davon", schrieb Thomas Fischer in auto motor und sport 7/1998. Der Autor beschrieb das Fahren mit dem Coupé so: "...die Lenkung ist stößig, die Schaltung knackig, die Federung trocken, das Gaspedal scheint direkt mit den Drosselklappen verbunden zu sein, die Bremsen packen kraftvoll und ohne Fading zu -kurz: Der Integra R offeriert Fahren ohne Filter."

Ein seltenes, kompromisslos sportliches Auto mit einem hochdrehenden Saugmotor, das als einer der am besten liegenden Fronttriebler seiner Zeit gilt. Fehlt noch ein guter Grund, viel Geld für genau diesen Acura Integra Type R zu bezahlen – eine Summe, für die es auch einen NSX gäbe.

Keine 10.000 km auf dem Tacho

Das von Broad Arrows verkaufte Exemplar hatte zum Zeitpunkt der Auktion 6.200 Meilen (9.920 km) auf dem Tacho, war also fast noch ladenneu. Auch zwei Vorbesitzer sind nicht viel für ein 25 Jahre altes Auto.