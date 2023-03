Gooding & Co hat am 3. März 2023 vier Ruf-Porsche versteigert: BTR2, Turbo R Coupé und Cabrio auf 993-Basis sowie ein RK Coupé. Einer fand keinen Käufer.

Das US-Auktionshaus Gooding & Company hat am 3. März 2023 in Amelia Island vier Ruf-Porsche aus einer Sammlung versteigert. Drei der vier Autos fanden einen Käufer, der teuerste kostete fast eine Million Dollar.

Ruf BTR2 (1997)

Noch bevor Porsche 1995 den 993 Turbo auf den Markt brachte, hatte Ruf einen aufgeladenen Motor ins 993-Heck gebaut: Der Sechszylinder-Boxer stammte aus dem BTR und leistete nach diversen Änderungen 420 PS – also einen Hauch mehr als der Serien-Turbo. Nur etwa zehn Stück wurden gebaut. Denn der Serien-Turbo, der im Jahr darauf kam, war praktisch gleich stark, mit Biturbo-Aufladung und Allradantrieb jedoch einfacher fahrbar.

Verkauft wurde ein BTR2 in Speedgelb mit schwarzen Ruf-Leichtmetallrädern. Das Auto wurde 1997 gebaut und 1998 nach Japan geliefert. Nach einem kurzen Aufenthalt in Großbritannien ging das Auto zu Ruf nach Pfaffenhausen, um es für den Export in die USA vorzubereiten. Aktuell zeige der Tachometer weniger als 26.000 Meilen (41.600 km), so die Beschreibung des Auktionshauses. Der Verkaufspreis lag bei 650.000 US-Dollar, umgerechnet 611.000 Euro.

Ruf Turbo R (1998)

Die beiden Ruf Turbo R aus der Sammlung sind nur ein Jahr jünger als der BTR2. Beide sind in Blutorange lackiert. Der Sechszylinder-Biturbo-Boxermotor des Coupés leistet nach einer späteren Auffrischungskur bei Ruf in Pfaffenhausen 560 PS – 110 PS mehr als ein 993 Turbo mit Werksleistungssteigerung. Wie der Werks-Turbo hat auch der Ruf-Turbo Sechsganggetriebe und Allradantrieb. Nur 15 Coupés baute Ruf – und ein Cabrio. Das Coupé hat 13.800 mls (ca. 22.000 km) auf dem Tacho, das Cabrio 10.223 Meilen (16.357 km). Während das Cabrio 925.000 US-Dollar (869.500 Euro) einbrachte, blieb das Coupé stehen.

Ruf RK Coupé (2007)

Für das RK Coupé auf Basis des Porsche Cayman kooperierte Ruf mit dem italienischen Designstudio Studiotorino. Während Studiotorino den Zweitürer um auffällige Anbauteile und nostalgische Details ergänzte, ersetzte Ruf den Mittelmotor durch ein Aggregat mit Kompressor und Turbolader. Der Motor leistet 440 PS. Statt der geplanten 49 Exemplare sind nur zwei entstanden. Einer steht laut Gooding & Company bei Studiotorino, der andere stand am 3. März 2023 in Amelia Island zum Verkauf. Der Tacho steht bei 6.642 Meilen, das entspricht 10.689 km. Der Verkaufspreis lag bei 300.000 US-Dollar, das entspricht 282.000 Euro.