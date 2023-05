In den Niederlanden wird eine Sammlung mit 230 Oldtimern versteigert, die in Hallen und einer ehemaligen Kirche entdeckt wurden.

Über 230 Oldtimer in zwei Lagerhallen und einer ehemaligen Kirche: Der niederländische Geschäftsmann Ad Palmen hat in über 40 Jahren eine stattliche Oldtimersammlung zusammengetragen. Palmens erster Oldtimer war ein gelber Lancia B20. Über die Jahre kamen Oldtimer aus diversen Jahrzehnten und aus vielen Ländern zusammen: Bekannte Klassiker sind darunter wie ein Alfa Romeo Duetto Spider, ein Jaguar E-Type oder diverse MG. Hinzu kommen Ferrari und auch ein Facel Vega.

Nachbarn in dem Industriegebiet ahnten wohl, was in der unauffälligen Halle steht und fragten immer wieder, ob sie einen Blick hineinwerfen dürften. Durften sie nicht, Palmen teilte seine Sammelleidenschaft offenbar ungern.

230 Oldtimer aus 7 Jahrzehnten

Eines der jüngsten Fahrzeuge in den Hallen: Ein Renault 19 Cabriolet. Die ältesten Modelle stammen aus den 1920er-Jahren wie zum Beispiel ein grüner Ford A Roadster. Vor den Hallen haben diverse Transporter und Alltagsautos Moos angesetzt. Dazu kommen diverse Mopeds, Roller und viele Teile. Weil Palmen alt ist und nicht mehr richtig gesund, kommt seine Sammlung, die in Dordrecht bei Rotterdam steht, zum Verkauf.

Die Gallery Aaldering aus Brummen hat Palmens Sammlung erworben und versteigert ab 19. Mai 2023 die 230 Oldtimer in drei Teilen über das niederländische Auktionsportal Classic Car Auctions.

Auf Bildern und im Video sind Oldtimer zu sehen, die von schwarzem Staub bedeckt, dicht an dicht in einer dunklen Halle stehen. "Es ist unwahrscheinlich, eine so umfangreiche Sammlung in diesem Zustand noch einmal im Leben zu sehen", sagen Nico und Nick Aaldering, die Chefs der Gallery Aaldering. Die Auktion beginnt am Freitag, 19. Mai und endet am Mittwoch, 7. Juni 2023.