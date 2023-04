Vor zehn Jahren knackte Jane Park mit 17 Jahren den Jackpot von 1,2 Millionen Euro. Heute verriet die junge Britin in einer Talkshow, wie ihr Lottogewinn zum Albtraum wurde.

Es braucht sehr viel Glück, um in der Lotterie zu gewinnen - genau das ist der damals 17-jährigen Jane Park aus Edinburgh passiert. Als jüngste Lotto-Gewinnerin räumte sie bei "EuroMillions" eine Million Pfund ab, das sind umgerechnet ca. 1,2 Millionen Euro. Doch heute bedauert die junge Frau ihren damaligen Gewinn. Was mit ihrem Leben geschah, verriet die heute 27-Jährige nun in einer US-Talkshow.

"Du hattest Stalker, bekamst Todesdrohungen"

Die Lotterie drängte den damaligen Teenager dazu, ihren Gewinn und Namen öffentlich zu machen. "Du hattest Stalker, bekamst Todesdrohungen, Leute haben sich im Gebüsch versteckt, alles, was du getan hast, wurde öffentlich kommentiert", fasste der Talkshow-Moderator die Folgen der Veröffentlichung zusammen. Jane Park bestätigt die negativen Auswirkungen mit: "Ich wünschte, ich hätte niemals gewonnen. Ich wünsche das niemandem."

Etliche OPs mit schweren Folgen

Ihr junges Alter führte zu einigen Entscheidungen, die die junge Frau heute bereut. "Ich kannte niemanden, der viel Geld hatte, also verprasste ich viel für Dinge, die ich mir schon lange gewünscht hatte.", so Jane Park. Doch die vielen kosmetischen Eingriffe, wie etwa eine Po-Lifting oder eine Brust-OP, für die sie Anfangs ihr Geld ausgab, führten zu Komplikationen, durch die sie einen Monat in der Klinik bleiben musste.

Auch ihr Liebesleben scheint unter dem Lottogewinn zu leiden. Nie wisse sie, ob es ein Partner nur auf ihr Geld abgesehen hätte. "Ich habe materielle Dinge, aber ansonsten ist mein Leben leer." resümiert die Britin. Eine schwere Bilanz nach so viel vermeintlichem Glück. Doch ihre Erfahrungen und ihr Einsatz für eine Anhebung des Mindestalters bei der Lotteriegesellschaft führten tatsächlich dazu, dass die Altersgrenze von 16 auf 18 Jahren angehoben wurde.

OnlyFans-Account trotz Millionengewinn

Heute geht die 27-Jährige dennoch weiterhin arbeiten, da sie die feste Wochenstruktur brauche. In einem Restaurant ist sie als Teilzeitkraft beschäftigt und verdient sich durch ihren OnlyFans-Account zusätzlich etwas dazu. Auf Instagram gibt die junge Frau gerne Einblicke in ihr Privatleben, das sie mit ihren 222.000 Followern teilt.