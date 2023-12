© Nick Blake/UPY 2017



Was für ein Spektakel aus Wasser und Licht! Aufgenommen hat der Brite Nick Blake das Foto mit den berauschenden Effekten in der Cenote Kukulkan auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko. In dieser Karsthöhle kann die Sonne solche Lichtspiele in der Dunkelheit entfachen. Der Lohn für Nick Blake: Er darf sich „Britischer Unterwasser-Fotograf des Jahres“ nennen.