© Getty Images/Jorge Aguado Martin



Andere Städte haben die Hundehaufen zur offiziellen Angelegenheit gemacht und setzen auf DNA-Proben. Auch die Provinz Bozen in Südtirol, sowie Gemeinden in Italien, Spanien, Israel und Irland, haben dieses Verfahren bereits eingeführt. In Deutschland prüft derzeit die Gemeinde Weilerswist in Nordrhein-Westfalen ebenfalls die Verwendung von DNA-Proben, wobei die Frage der Vereinbarkeit des Verfahrens mit dem Datenschutz noch offen ist.