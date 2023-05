Die deutschen Basketballerinnen sind bei der 3x3-WM in Wien mit einer Niederlage gestartet.

Die deutschen Basketballerinnen sind bei der 3x3-WM in Wien mit einer Niederlage gestartet. Wie schon die Auswahl der Männer am Vortag unterlag das Team um Svenja Brunckhorst im Auftaktmatch, gegen Japan verlor die deutsche Mannschaft 20:21. Am späten Mittwochabend trifft Deutschland im zweiten Gruppenspiel auf Ägypten.

Bei den Turnieren der Männer und Frauen auf dem Wiener Rathausplatz qualifizieren sich nur die vier Gruppensieger direkt für die Runde der besten Acht, die Zweit- und Drittplatzierten müssen zunächst im Achtelfinale ran. Im Vorjahr waren sowohl die Männer als auch die Frauen des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden.