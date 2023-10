Dritte Pleite im dritten Spiel: Für Alba Berlin läuft es in der EuroLeague weiter nicht rund.

Die Basketballer von Alba Berlin kommen in der EuroLeague weiter nicht in Tritt. Bei Virtus Bologna unterlagen die Albatrosse um Weltmeister Johannes Thiemann am Mittwochabend mit 76:87 (26:44) und kassierten die dritte Pleite im dritten Spiel. Damit rutschte der Hauptstadtklub, der zuvor bereits gegen Bayern München und Baskonia Vitoria Niederlagen hatte hinnehmen müssen, auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Bester Werfer aufseiten der Berliner, denen nach einem Umbruch kaum Play-off-Chancen prophezeit werden, war der US-Amerikaner Sterling Brown mit 17 Punkten. Für Bologna sammelte Tornike Shengelia (26) die meisten Zähler.

Die nächste Chance auf den ersten Erfolg im diesjährigen Wettbewerb bietet sich Alba schon am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport). Dann reist das Team von Trainer Israel Gonzalez zur AS Monaco, die am Mittwoch beim serbischen Topklub Roter Stern Belgrad (82:76) erstmals siegreich war.