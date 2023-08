Mitfavorit Australien ist Deutschland in die Zwischenrunde der Basketball-WM gefolgt und hat Japans Traum vom Weiterkommen platzen lassen. Gegen den Co-Gastgeber gewann der Olympiadritte von 2021 am Dienstag auf Okinawa sein letztes Gruppenspiel mit 109:89 (57:35). Mit zwei Siegen und einer Niederlage stehen NBA-Profi Patty Mills und Co. in der zweiten Gruppenphase.

Durch den Erfolg schließen die Australier die Gruppe E als Zweiter hinter Gruppensieger Deutschland ab, Japan und Finnland gehen auf Platz drei und vier in die Platzierungsrunde. Am Freitag und Sonntag spielt Australien in der Zwischenrunde auf Okinawa wohl gegen Slowenien und Georgien aus der Staffel F um die Tickets für die K.o.-Runde in Manila. Dafür müssen sie unter die besten Zwei kommen.

Sowohl Australien als auch Japan hatten zuvor gegen die Deutschen verloren und gegen Finnland gewonnen. Japan erlebte beim 98:88-Triumph über die Susijengi am vergangenen Sonntag gar eine Basketball-Sternstunde und träumte leise vom sensationellen Einzug in die nächste Runde.

Die 7374 wieder einmal völlig frenetische Fans in der ausverkauften Okinawa Arena sahen jedoch eine lange überlegene australische Mannschaft, für die Josh Giddey (28 Punkte) und Xavier Cooks (22) glänzten. Japan hielt nach Kräften dagegen und hatte in Josh Hawkinson (33 Zähler) gar den besten Werfer des Spiels. NBA-Profi Yuta Watanabe legte 24 Punkte auf.