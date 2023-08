Der Deutsche Basketball Bund (DBB) und die Sportmarketingagentur SportFive haben ihre Zusammenarbeit verlängert. Wie der DBB am Mittwoch verkündete, läuft der neue Vertrag bis zum 31. Dezember 2032. SportFive vermarktet exklusiv die Werbe- und Medienrechte der Nationalmannschaften sowie weiterer Events des DBB.

"In den kommenden Jahren warten viele spannende Projekte auf uns, gerade auch im Frauen-Basketball. Mit SportFive an unserer Seite werden wir den Verband und den Basketball in Deutschland weiter voranbringen", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss.

Am Mittwochabend spielt die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert im Rahmen der WM-Vorbereitung in Berlin gegen Kanada. Die Weltmeisterschaft findet vom 25. August bis zum 10. September in Japan sowie auf den Philippinen und Indonesien statt.