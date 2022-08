Köln (SID) - Die Entscheidung über den Einsatz von NBA-Profi Daniel Theis bei der Basketball-EM fällt wohl erst auf den letzten Drücker. Der Center von den Indiana Pacers soll am Dienstagabend am ersten Training des deutschen Nationalteams im Vorrundenspielort Köln teilnehmen. Am Mittwoch müsse man dann "eine Entscheidung treffen", sagte Bundestrainer Gordon Herbert.

Das Heimturnier beginnt am Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) mit dem Spiel gegen Frankreich, die Frist zur Kaderbenennung läuft am Vortag ab. Theis plagen seit einiger Zeit Knieprobleme. Der 30-Jährige aus Salzgitter verpasste deshalb weite Teile der Vorbereitung auf die EuroBasket.

"Daniel hat die letzten zehn, zwölf Tage hart gearbeitet, um fit zu sein", so Herbert. Der Profi selbst hatte sich zuletzt zuversichtlich geäußert. Dem ebenfalls angeschlagenen Gavin Schilling gehe es "glücklicherweise" gut, sagte Herbert: "Es sieht so aus, als sei er zu 100 Prozent bereit."