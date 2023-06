Präsident Ingo Weiss vom Deutschen Basketball Bund (DBB) hat nach der erfolgreichen EM der deutschen Frauen positive Signale von Lisa Thomaidis in Bezug auf eine weitere Zusammenarbeit empfangen. Der Vertrag der 50 Jahre alten Bundestrainerin aus Kanada war nach dem Turnierende ausgelaufen.

"Von beiden Seiten gibt es Interesse. Jetzt muss man nur sehen, wie man zueinander kommt", sagte Weiss dem SID am Rande eines Pressetermins in Hamburg: "Wir müssen es jetzt erst einmal 14 Tage sacken lassen und dann reden wir."

Durch den sechsten Platz bei der am Sonntag zu Ende gegangenen EM in Ljubljana und Tel Aviv tritt das DBB-Team im Februar bei einem Qualifikationsturnier für die olympischen Sommerspiele in Paris 2024 an.