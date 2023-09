Die Basketballer aus dem Südsudan haben sich bei ihrem WM-Debüt für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert.

Die Basketballer aus dem Südsudan haben sich bei ihrem WM-Debüt für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert. Das Team um Carlik Jones vom NBA-Klub Chicago Bulls schlug Angola in Manila/Philippinen in der Platzierungsrunde mit 101:78 (53:39) und schloss das Turnier damit als beste afrikanische Mannschaft ab.

Der Südsudan hatte in der Vorrunde gegen China zwar seinen ersten WM-Sieg gefeiert (89:69), es als Dritter der Gruppe B aber nicht in die Zwischenrunde geschafft. In der Runde um die Ränge 17 bis 32 war vor dem Sieg über Angola bereits ein Erfolg gegen Co-Gastgeber Philippinen gelungen (87:68).

Nur ein Teilnehmer aus Afrika konnte bei der WM ein Direktticket für Paris buchen. Gegen Angola war Point Guard Jones (25) mit 26 Punkten, 15 Assists und 7 Rebounds der überragende Mann beim Weltranglisten-62. Jones war in der vergangenen Saison im Trikot von Chicagos Farmteam Windy City Bulls als wertvollster Spieler (MVP) der NBA-Entwicklungsliga G League ausgezeichnet worden.