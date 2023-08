Bundestrainerin Lisa Thomaidis hat ihren Vertrag beim Deutschen Basketball Bund (DBB) langfristig verlängert und soll die Frauen-Nationalmannschaft 2024 zu den Olympischen Spielen in Paris führen. Die Kanadierin unterschrieb am Dienstag in Berlin für drei weitere Jahre und damit bis zur Heim-WM 2026. Thomaidis hatte die DBB-Auswahl bei der EM in diesem Juni zu Platz sechs geführt.

"Ich bin dem DBB sehr dankbar für die Möglichkeit, dieses Team in den nächsten drei Jahren zu führen", sagte Thomaidis zur Einigung. Der bisherige Vertrag war nach der Europameisterschaft in Ljubljana und Tel Aviv ausgelaufen. Sie wolle "auf den historischen Leistungen bei der EuroBasket in diesem Sommer aufbauen", so Thomaidis. Zuletzt hatten die DBB-Frauen 1997 beim Gewinn der Bronze-Medaille abgeschnitten.

Im November findet das erste Länderspielfenster der Qualifikation zur EM 2025 statt, richtig spannend wird es dann im neuen Jahr, wenn die deutsche Mannschaft bei einem Qualifikationsturnier um das Paris-Ticket spielt. Bislang hat es für DBB-Frauen noch nie mit dem Sprung zu Sommerspielen geklappt.

"Wir haben vor und während der diesjährigen Women's EuroBasket einen hervorragenden Eindruck von Lisa gewonnen. Daher haben wir alles versucht, sie bis zu unserer Heim-WM verpflichten zu können", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss: "Ich freue mich sehr, dass das nun geklappt hat. Sie hat unser volles Vertrauen."