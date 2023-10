Die deutschen Basketball-Weltmeister um Kapitän Dennis Schröder sind als "Sportler des Monats" September geehrt worden. Die DBB-Auswahl setzte sich bei der Abstimmung unter den von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten mit mehr als 70 Prozent der Stimmen klar vor Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler und der zweifachen Dressur-Europameisterin Jessica von Bredow-Werndl durch.

Schröder und Co. hatten in Manila/Philippinen als erstes deutsches Team in der Geschichte des Basketballs WM-Gold gewonnen, im Finale setzte sich das Team von Bundestrainer Gordon Herbert mit 83:77 gegen Serbien durch. Ein Jahr zuvor hatten sie bei der Heim-EM Bronze geholt.