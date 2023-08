Deutschlands kommender Gegner Australien hat seinen Status als Mitfavorit bei der Basketball-WM eindrucksvoll unterstrichen. Zum Turnierauftakt besiegte der Olympia-Dritte von 2021 am Freitag Finnland auf der japanischen Insel Okinawa klar mit 98:72 (45:40). Australiens Patty Mills war vor 5729 Zuschauern mit 25 Punkten bester Werfer, NBA-Allstar Lauri Markkanen kam für Finnland auf 19 Zähler.

Am Sonntag (10.30 Uhr MESZ) trifft das Team aus Down Under im zweiten Spiel der schweren Gruppe E auf die deutsche Nationalmannschaft, die zum Start später am Freitag (14.10 Uhr) vom japanischen Gastgeber gefordert wird. Gegen die Finnen müssen Kapitän Dennis Schröder und Co. am kommenden Dienstag (9.30 Uhr/alle MagentaSport) zum Abschluss der Vorrunde ran.

Nur die besten zwei Teams jeder Gruppe kommen in die Zwischenrunde der WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen. Dort wird mit mit den beiden Top-Teams der jeweiligen Parallelgruppe eine neue Staffel gebildet. In jener geht es um den Einzug in die K.o.-Runde in Manila. Den Deutschen droht in der Zwischenrunde unter anderem Slowenien um Superstar Luka Doncic aus der ebenfalls auf Okinawa beheimateten Gruppe F.