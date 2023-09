Die USA haben nach der Halbfinalpleite gegen Deutschland bei der Basketball-WM auch die Bronzemedaille verspielt. Gegen Kanada verlor das Team von Trainer Steve Kerr am Sonntag das Spiel um Platz drei in Manila mit 118:127 (111:111, 56:58) nach Verlängerung. Nach Platz sieben bei der WM 2019 in China fahren die ohne die großen Superstars angetretenen USA zum zweiten Mal in Folge ohne Edelmetall nach Hause.

NBA-Profi Dillon Brooks war für die Kanadier, die erstmals eine WM-Medaille holten, mit 39 Punkten bester Werfer. Starspieler Shai Gilgeous-Alexander kam auf 31 Zähler. Treffsicherster Schütze der USA, die am Freitag in der Vorschlussrunde spektakulär gegen die deutsche Mannschaft verloren hatten (111:113), war Anthony Edwards mit 24 Punkten. Der bis dato letzte WM-Titel des fünfmaligen Champions gelang 2014.