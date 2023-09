Nach dem vorzeitigen Viertelfinaleinzug haben die deutschen Basketballer bei der WM zum Abschluss der Zwischenrunde den Gruppensieg geholt. Slowenien um NBA-Superstar Luka Doncic schlug die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert auf Okinawa mit 100:71 (38:34), durch den fünften Sieg im fünften Turnierspiel geht es in der Runde der letzten Acht am Mittwoch in Manila/Philippinen gegen den Zweitplatzierten der Gruppe L.

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) steht erstmals seit 2006 wieder in einem WM-Viertelfinale, der Gegner ist noch offen. Es geht gegen Lettland oder Titelverteidiger und Europameister Spanien.

Im Duell zweier im Turnierverlauf ungeschlagener Teams fehlte Herbert erneut der seit dem Auftaktspiel am Knöchel verletzte Franz Wagner. Kapitän Dennis Schröder konnte trotz Rückenproblemen spielen und verbuchte vor 6634 Zuschauern als bester Werfer mit 24 Punkten sowie zehn Rebounds ein Double-Double.