Die deutschen Basketballer sind erfolgreich in den WM-Sommer gestartet. Weniger als drei Wochen vor Beginn der Endrunde setzte sich das Team von Bundestrainer Gordon Herbert in Bonn im ersten Vorbereitungsspiel mit 87:68 (42:42) gegen Schweden durch.

Kapitän Dennis Schröder (17 Punkte) sowie die Brüder Franz (15) und Moritz Wagner (12) waren im mit 6015 Zuschauern ausverkauften Telekom Dome die besten Werfer beim EM-Bronzegewinner von 2022, der sich gegen die Schweden lange schwertat.

Weiter geht es am Mittwoch (19.30 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) in Berlin mit einem weiteren Länderspiel gegen Kanada, danach folgt der Supercup in Hamburg (12./13. August). Schon vor der Weiterreise am Sonntag will Herbert sein Aufgebot von 18 auf maximal 14 Spieler reduzieren.

Die Weltmeisterschaft findet in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) statt. Das Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hat in Co-Gastgeber Japan, Finnland und Australien schwierige Vorrundengegner erwischt. Die erste Gruppenphase wird in Okinawa ausgespielt.