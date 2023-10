Die Telekom Baskets Bonn bestreiten ihr Spiel in der Basketball-Champions-League gegen den israelischen Klub Hapoel Holon vor leeren Rängen.

Die Telekom Baskets Bonn bestreiten ihr auf den 1. November verlegtes Spiel in der Basketball-Champions-League gegen den israelischen Klub Hapoel Holon vor leeren Rängen. Darauf verständigte sich der Titelverteidiger "in enger Absprache mit der Polizei Bonn" und nannte die "derzeitige Situation in Israel" als Grund.

Die Baskets waren am Mittwoch mit einem 91:73-Sieg beim türkischen Klub Bursaspor Info Yatirim in die Gruppenphase gestartet.