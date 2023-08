Der Deutsche Basketball Bund (DBB) hat den langjährigen Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing für seine Verdienste gewürdigt und vor dem Länderspiel gegen Schweden in Bonn offiziell verabschiedet. Der 34-Jährige erhielt am Samstag vom Verband unter anderem ein gerahmtes Foto, zuvor wurde in der Halle ein Video mit Szenen aus Benzings Nationalmannschaftskarriere gezeigt.

"Ich wollte immer als Beispiel vorangehen. Ich hoffe, ich konnte für die jüngere Generation ein Beispiel sein", sagte Benzing, der von seiner Frau und seiner Tochter begleitet wurde. Die Fans feierten den Routinier mit "MVP"-Rufen. "Die Nationalmannschaft ist eine Familie für mich, das sind alles meine Kinder. Ich werde weiter auf sie aufpassen", so Benzing.

Benzing hatte nach seinem Debüt 2009 insgesamt 167 Länderspiele absolviert. In dieser Zeit nahm der Forward an fünf Europameisterschaften, zwei Weltmeisterschaften und den Olympischen Spiele 2021 in Tokio teil. Im vergangenen Jahr war Benzing überraschend nicht von Bundestrainer Gordon Herbert für die Heim-EM nominiert worden, bei der Deutschland schließlich die Bronze-Medaille geholt hatte.

"Lieber Robin, Dankeschön", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss. "Unglaublich, phänomenal, was du geleistet hast. Wir haben mit dir jahrelang einen hervorragenden Kapitän gehabt. Irgendwann ist die Zeit vorbei, leider."

In der kommenden Saison läuft der gebürtige Hesse Benzing in der 2. Basketball-Liga (ProA) für die JobStairs Giessen 46ers auf. Benzing hatte zuletzt für Atletico Penarol in Uruguay gespielt, davor hielt er sich bereits in Gießen fit.