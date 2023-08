Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga zählt das deutsche Team zu den heißen Titelkandidaten bei der am Freitag beginnenden WM. "Um ehrlich zu sein, würde ich uns selbst in den Kreis der Top-Favoriten hineinschieben", sagte der Guard von Bayern München im Interview mit web.de: "Das Ziel ist auf jeden Fall, dass wir am Ende des Turniers auf dem Podium stehen und eine Medaille mitnehmen."

Bei den Titelkämpfen in Japan, Indonesien und auf den Philippinen will sich das Team um die NBA-Stars Dennis Schröder und Franz Wagner nicht verstecken. "Wir haben sehr hohe Ansprüche an uns selbst. Ich glaube, die Zeit, in der die deutsche Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft nur ein bisschen mitspielen wollte, ist vorbei", sagte Bonga, der von 2018 bis 2022 selbst in der NBA für die Lakers, Washington und Toronto aktiv war: "Wir sind eine Nation, die mittlerweile ganz oben mitspielen kann."

Vor allem dem jungen Franz Wagner prophezeit Bonga eine große Zukunft: "Wir alle wissen, dass Franz zukünftig in der NBA ein All-Star-Spieler sein wird. Es ist beeindruckend, wenn man mit 21 Jahren in der NBA bereits so stark aufspielt. Sein Talent und was er bereits erreicht hat, ist unglaublich. Er hat eine goldene Karriere vor sich", sagte Bonga über den Forward der Orlando Magic.