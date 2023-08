Die deutschen Basketballer haben bei der Weltmeisterschaft das Schlüsselspiel gegen Australien gewonnen und stehen dicht vor dem Einzug in die Zwischenrunde. Auch ohne den verletzten NBA-Profi Franz Wagner schlug das Team von Bundestrainer Gordon Herbert den Titelkandidaten auf Okinawa im zweiten Vorrundenspiel 85:82 (49:44), die Chancen auf den Gruppensieg sind nun groß.

Am Dienstag (09.30 Uhr MESZ/kostenfrei bei MagentaSport) kann das Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) mit einem weiteren Erfolg über Finnland als Erster der Staffel E in die Zwischenrunde einziehen. Die DBB-Auswahl würde in diesem Fall die Maximalzahl von drei Siegen in die zweite Gruppenphase mitnehmen.

Zwei Tage nach dem Pflichtsieg zum Auftakt gegen Co-Gastgeber Japan (81:63) fehlte Wagner an seinem 22. Geburtstag wegen einer Fußverletzung. Bester Werfer beim EM-Bronzegewinner des Vorjahres war Kapitän Dennis Schröder mit 30 Punkten.