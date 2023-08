Der Deutsche Basketball Bund (DBB) hat den Vertrag mit Bundestrainer Gordon Herbert vorzeitig verlängert. Wie Präsident Ingo Weiss am Donnerstag in einer Medienrunde mitteilte, wird der Kanadier das Nationalteam mindestens bis nach Ende der Europameisterschaft 2025 in Lettland, Finnland, Zypern und Polen betreuen.

"Wir sind uns mit Gordie relativ schnell einig geworden, dass er den erfolgreichen Weg mit der Mannschaft fortsetzen wird und kann", sagte Weiss: "Wir sind froh, dass wir Gordie haben. Er macht das exzellent. Er ist kompetent und bringt die nötige Seriösität mit, um unser Ensemble zusammenzubringen. Er ist mit den Spielern sehr informativ unterwegs und versucht, die 100 Prozent herauszukitzeln."

Herbert hatte das Amt Ende 2021 übernommen und im vergangenen September bei der Heim-EM gleich die Bronzemedaille geholt. Aktuell bereitet der 64-Jährige die Nationalmannschaft auf die WM in Japan, Indonesien und die Philippinen vor. Dort treffen die Deutschen in der Gruppenphase in Okinawa auf Gastgeber Japan, Finnland und Australien. Im Idealfall soll Herbert die Mannschaft auch zu den Olympischen Spielen nach Paris führen.