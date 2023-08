EM-Bronzegewinner Deutschland wird bei der Gruppenauslosung für die Qualifikation zur EuroBasket 2025 am Dienstag in München aus Topf 2 gezogen.

EM-Bronzegewinner Deutschland wird bei der Gruppenauslosung für die Qualifikation zur EuroBasket 2025 am Dienstag in München aus Topf 2 gezogen. Das gab der europäische Basketball-Verband FIBA Europe am Montag bekannt.

Gemeinsam mit der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in einem Topf sind Litauen, Griechenland sowie Italien und kommen nicht als Gegner infrage. Das gilt auch für die Mannschaften aus Topf 1 (Spanien/TV, Frankreich, Serbien, Slowenien). Die deutsche Mannschaft spielt gegen jeweils ein Team aus den Töpfen 3, 6 und 7. Es könnte gegen die Türkei oder Co-Gastgeber Polen (beide 3) gehen.

Die Qualifikation wird in drei Länderspielfenstern ausgetragen (19. bis 27. Februar 2024, 18. bis 26. November 2024, 17. bis 25. Februar 2025). Die drei bestplatzierten Teams aus jeder der acht Gruppen bekommen ein Ticket. Ausnahme sind die Staffeln mit den Co-Gastgebern Zypern, Finnland, Polen und Lettland. Hier qualifizieren sich der Gastgeber und die beiden anderen bestplatzierten Teams. Die EM findet vom 27. August bis 14. September 2025 statt.