Bayern München hat bei der Rückkehr von Trainer Pablo Laso an dessen alte Wirkungsstätte den gewünschten Statement-Sieg verpasst.

Basketball-Bundesligist Bayern München hat bei der emotionalen Rückkehr von Trainer Pablo Laso an dessen alte Wirkungsstätte den gewünschten Statement-Sieg verpasst. Bei Titelverteidiger Real Madrid verlor der deutsche Pokalsieger am Donnerstag in der EuroLeague mit 73:88 (37:42). Bester Werfer der Bayern war Weltmeister Isaac Bonga mit 15 Punkten.

Mit nun sechs Siegen und acht Niederlagen stehen die Bayern weiterhin im Tabellenmittelfeld und mussten etwas zu den Play-off-Plätzen abreißen lassen. Für Laso, der Real von 2011 bis 2022 trainiert und dort 22 Titel gewonnen hatte, war es indessen ein besonderer Abend. Der 56-Jährige wurde von den spanischen Fans mit Applaus gefeiert, ihm selbst kamen gar die Tränen.

Auch Alba Berlin kassierte derweil die nächste Niederlage. Bei Roter Stern Belgrad unterlag das Team um Weltmeister Johannes Thiemann mit 71:85 (42:51). Erfolgreichster Schütze der Berliner war Nationalspieler Louis Olinde mit 13 Punkten, Kapitän Thiemann kam auf zwölf. Es war die zwölfte Pleite in der laufenden Saison, Alba steht somit weiterhin am Tabellenende.