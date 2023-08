Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert sieht bei Kapitän Dennis Schröder mit Blick auf die WM noch Steigerungspotenzial. "Er ist in guter Form. Er ist noch nicht, wie man so sagt, in Tip-Top-Basketball-Form. Aber wir haben Zeit und Tag um Tag wird das schon", sagte der Coach vor dem zweiten WM-Test am Mittwoch in Berlin gegen Kanada.

Im ersten Test gegen Schweden (87:68) hatte Schröder am vergangenen Samstag 17 Punkte aufgelegt, zuvor jedoch seit dem Play-off-Aus mit den Los Angeles Lakers in der NBA Ende Mai nicht mehr gespielt. "Ich hatte Ende der Saison Achillessehnenprobleme. Und auch in der Offseason die ganze Zeit. Ich habe das dann behandeln lassen - und jetzt versuche ich halt wieder auf die 100 Prozent zu kommen", sagte Schröder.

Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) nahm sich Schröder für den Test gegen die Kanadier einiges vor: "Wir wollen jedes Spiel gewinnen, zu dem wir antreten. So denken wir als Team", so der Spielmacher, der künftig für die Toronto Raptors auflaufen wird: "Wir müssen als Team verteidigen und in der Offensive frei spielen."

Bei der WM spielt Deutschland in der Gruppenphase in Okinawa gegen Co-Gastgeber Japan, Australien und Finnland.