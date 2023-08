Basketball-Nationalspieler Franz Wagner wird nach seiner Knöchelverletzung wohl für das zweite WM-Gruppenspiel gegen Australien ausfallen. Dies meldeten am Sonntagnachmittag (Ortszeit) die Bild-Zeitung und der Podcast Got Nexxt, die den NBA-Profi der Orlando Magic auf einem Spaziergang auf Okinawa trafen. "Das wird heute eher nichts", sagte Wagner, der am Sonntag seinen 22. Geburtstag feiert. Der linke Fuß des Shootingstars war in einen Geh-Schuh eingepackt.

Die deutsche Mannschaft trifft am Sonntag (10.30 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) in der Gruppe E auf den Olympia-Dritten aus Down Under. Wagner war am Freitag im Auftaktspiel der Deutschen gegen Gastgeber Japan (81:63) im Schlussviertel umgeknickt und musste vom Feld. Der Deutsche Basketball Bund (DBB) hatte bis zuletzt keine Entscheidung über einen Ausfall des Leistungsträgers verkündet. Am Samstag hatte Teamarzt Oliver Pütz lediglich mitteilen können, dass ein WM-Aus wohl nicht drohe.