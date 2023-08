Moritz Wagner hat Kapitän Dennis Schröder nach dessen bärenstarker Leistung beim wichtigen WM-Sieg gegen Australien in höchsten Tönen gelobt.

Nationalspieler Moritz Wagner hat Kapitän Dennis Schröder nach dessen bärenstarker Leistung beim wichtigen WM-Sieg gegen Australien in höchsten Tönen gelobt. "Ich glaube, wir appreciaten ("würdigen", d. Red.) ihn nicht genug als deutsches Basketball-Land. Der Typ wird jedes Jahr besser, ist ein absolutes Biest. Er spielt das ganze Spiel, wird vom besten Verteidiger verteidigt, gedoppelt, getriplet - und gewinnt uns das Spiel", sagte der NBA-Profi nach dem 85:82 (49:44)-Sieg am Sonntag.

30 Punkte hatte Anführer Schröder im zweiten WM-Gruppenspiel gegen das Team aus Down Under auf der japanischen Insel Okinawa aufgelegt. Damit glich der Spielmacher der Toronto Raptors den Nachteil aus, der durch den Ausfall von Franz Wagner entstanden war. Wagner hatte sich beim Auftaktsieg gegen Gastgeber Japan (81:63) eine Knöchelblessur zugezogen und musste an seinem 22. Geburtstag zuschauen. Zum Trost gab es den Sieg und beste Wünsche vom Bruder.

"Congratulations, Franz. Happy Birthday. Ich bin manchmal überrascht, dass er erst 22 ist", sagte Moritz Wagner, der sich über die Konstellation in der schweren Gruppe E noch keine Gedanken machen wollte. "Ich bin nicht intelligent für diese ganzen Dreiervergleiche und all den Bums", sagte der 26-Jährige: "Ich habe jetzt einen Abend frei, feiere den Geburtstag meines Bruders und dann geht es am Dienstag schon wieder gegen Finnland. Und alles andere juckt mich erstmal nicht."

Nach zwei Siegen aus zwei Spielen können die Deutschen vor dem letzten Vorrundenspiel gegen die Finnen am Dienstag (9.30 Uhr/MagentaSport) schon für die zweite Gruppenphase planen, die ebenfalls auf Okinawa stattfinden wird.