Erfolge für Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder und Isaiah Hartenstein in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA.

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder und Isaiah Hartenstein haben in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA Erfolge gefeiert. Schröder setzte sich mit den Los Angeles Lakers in Spiel eins der Best-of-Seven-Serie mit 117:112 bei Titelverteidiger Golden State Warriors durch. Hartenstein gelang mit den New York Knicks beim 111:105 gegen Miami Heat der Ausgleich zum 1:1.

Schröder erzielte im Chase Center von San Francisco gute 19 Punkte. Überragender Lakers-Akteur war Anthony Davis mit 30 Punkten und 23 Rebounds, Superstar LeBron James kam auf 22 Zähler und elf Rebounds. Den Warriors nutzten die 27 Punkte ihres Kapitäns Stephen Curry nichts.

Im New Yorker Madison Square Garden steuerte Hartenstein drei Punkte und neun Rebounds bei. Jalen Brunson war mit 30 Zählern bester Werfer, für Miami erbeutete Caleb Martin 22 Zähler.

Die zweite Partie für Los Angeles findet in der Nacht auf Freitag statt. News York muss das nächste Mal am Freitagabend ran.