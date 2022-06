Belgrad (SID) - NBA-Star und Doppel-MVP Nikola Jokic führt die serbische Nationalmannschaft bei der Basketball-EM im September an. Das gab der nationale Verband am Mittwoch bekannt. Der 27 Jahre alte Center von den Denver Nuggets, in den vergangenen beiden Saisons jeweils zum wertvollsten Spieler der NBA gewählt, steht erstmals seit der WM 2019 im Aufgebot der Serben.

Der amtierende Vize-Europameister und Olympiazweite von Rio 2016 bestreitet sein EM-Auftaktspiel am 2. September in Prag gegen die Niederlande. Weitere Gruppengegner des Mitfavoriten sind Tschechien, Polen, Finnland und Israel.

Die EM-Vorrunde findet in Prag, Mailand, Tiflis und Köln statt, die Endrunde mit dem Finale am 18. September in Berlin. Neben Jokic soll in Luka Doncic ein weiterer Superstar der NBA auflaufen, mit Europameister Slowenien ist der Ausnahmespieler der Dallas Mavericks am 6. September Gruppengegner der deutschen Mannschaft in Köln.