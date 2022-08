Köln (SID) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Franz Wagner hat sich vor Beginn der Heim-Europameisterschaft voller Vorfreude gezeigt. "Ich habe natürlich extrem Bock. Es ist zu Hause in Deutschland. Sowas passiert nicht so oft, da muss man sich drauf freuen und es genießen, solange es da ist", sagt der NBA-Profi von den Orlando Magic bei Sport1.

Der 21 Jahre alte Flügelspieler zeigte sich dabei auch optimistisch ob der Chancen der Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB): "Wir haben ein extrem talentiertes Team", meinte Wagner und führte aus: "Wir dürfen nicht zu viel Respekt haben. Wir werden gegen richtig gute Spieler und Teams spielen, wo man vielleicht nicht erwartet, dass wir da gewinnen."

Die EM startet für das deutsche Team am Donnerstag mit dem ersten Spiel der Gruppenphase in Köln. Um 20.30 Uhr trifft die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert auf Vize-Olympiasieger Frankreich.

Trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle schlugen Wagner und Co. zuletzt Slowenien um Superstar Luka Doncic in der WM-Qualifikation mit 90:71 (33:31). Das Team nährte damit die Hoffnung auf den Einzug in die EM-Endrunde, die ab dem 10. September mit den Achtelfinals beginnt.