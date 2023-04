Titelverteidiger Golden State Warriors hat einen Fehlstart in der ersten Runde der NBA-Play-offs hingelegt und auch das zweite Spiel in Sacramento verloren. Bei den Kings, nach 17 Jahren erstmals wieder in den Play-offs vertreten, unterlag das Team um Superstar Stephen Curry beim 106:114 in der Nacht auf Dienstag erneut.

Die Best-of-seven-Serie wechselt nun für Spiel drei und vier in die Arena der Warriors, vor heimischer Kulisse steht Golden State gehörig unter Druck. Im kalifornischen Duell reichten den Warriors 28 Punkte ihres Franchise-Players Curry nicht, bei den Kings überzeugten vor allem Center Domantas Sabonis und Spielmacher De'Aaron Fox mit je 24 Punkten.

Neben den Kings fuhren auch die Philadelphia 76ers ihren zweiten Sieg im zweiten Play-off-Spiel ein, gegen die Brooklyn Nets setzten sich die Sixers mit 96:84 durch. Nach schwachem Start mit zahlreichen Ballverlusten steigerte sich das Team um MVP-Kandidat Joel Embiid und drehte die Partie dank eines 20:5-Laufs im dritten Viertel.

Dabei dominierte Embiid mit 20 Punkten und 19 Rebounds auf beiden Seiten des Feldes. Bester Werfer bei den Sixers war aber Tyrese Maxey mit 33 Zählern.