Dirk Nowitzki hat Nationalspielerin Satou Sabally für ihre Vorstellungen in der US-Profiliga WNBA in den höchsten Tönen gelobt.

Deutschlands Basketball-Idol Dirk Nowitzki hat Nationalspielerin Satou Sabally für ihre Vorstellungen in der US-Profiliga WNBA in den höchsten Tönen gelobt. "Sie ist von Jahr zu Jahr besser geworden. Sie arbeitet extrem hart, und das zahlt sich immer aus", sagte der frühere NBA-Star über die Berlinerin.

Nowitzki hatte am Dienstag (Ortszeit) in der Halle verfolgt, wie Sabally mit ihren Dallas Wings durch ein 101:74 über Atlanta Dream erstmals ins Play-off-Halbfinale der WNBA einzog. Zuvor hatte die 25-Jährige mit 32 Punkten im ersten Viertelfinale einen Play-off-Rekord für ihre Franchise aufgestellt.

"Ich freue mich so für sie", sagte Nowitzki, der nach seinem Karriereende in Dallas geblieben ist. Sabally habe ihrem Spiel immer wieder Neues hinzugefügt, etwa den Floater, eine spezielle Wurftechnik. "Es hat super Spaß gemacht, ihr zuzusehen", so Nowitzki. Er habe "versucht, ihr zu helfen, wann immer ich konnte".

Sabally spielt ab Sonntag gegen Hauptrundensieger Las Vegas Aces um den Einzug in die Finalserie. Ihre jüngere Schwester Nyara trifft mit New York Liberty im Halbfinale auf Connecticut Sun.