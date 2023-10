Der deutsche Basketball-Meister ratiopharm Ulm hat bei seinem ersten Auswärtsspiel im EuroCup ein Debakel erlebt. Beim Titelverteidiger CB Gran Canaria unterlag die Mannschaft von Trainer Anton Gavel mit 82:111 (36:62), es war wettbewerbsübergreifend die erste Saisonniederlage für Ulm. Bester Werfer in einer enttäuschenden Gästemannschaft war L.J. Figueroa mit 19 Punkten.

Ulms Problem war die desaströse erste Halbzeit. "Wir waren gar nicht da in der ersten Hälfte, das war eine peinliche Vorstellung", sagte Gavel in der Pause bei MagentaSport. Ulm war in Las Palmas zwar ordentlich ins Spiel gekommen, brach dann aber noch im ersten Viertel völlig ein. Ein 17:5-Lauf der Spanier leitete dies ein, im zweiten Abschnitt wurde es nicht besser. Erst nach der Pause wachte Ulm auf, entschied immerhin das dritte Viertel für sich, spannend wurde es aber nicht mehr.

Gran Canaria gehört in der spanischen Liga nicht zu den Spitzenteams. Im EuroCup, dem zweithöchsten Europapokal, ist die Mannschaft des früheren Ulmer Trainers Jaka Lakovic aber gerade zu Hause eine Macht. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen bleiben die Spanier in Gruppe B nun ganz oben mit dabei, Ulm steht vorerst mittendrin.

In der Zehnergruppe muss Gavels Team unter die besten Sechs kommen, um die nächste Runde zu erreichen. Zwei Mannschaften aus jeder Staffel ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die Klubs auf den Plätzen drei bis sechs spielen im Achtelfinale.