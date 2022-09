Bundeskanzler Olaf Scholz hat den deutschen Basketballern zum gelungenen Start in die Heim-EM gratuliert.

Berlin (SID) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat den deutschen Basketballern zum gelungenen Start in die Heim-EM gratuliert. "Glückwunsch zum Auftaktsieg!", schrieb der SPD-Politiker am Freitag bei Twitter: "Ich drücke die Daumen für das weitere Turnier!"

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hatte Frankreich am Donnerstag im ersten Gruppenspiel in Köln klar geschlagen (76:63). Vor dem Turnierstart würdigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Lanxess Arena das deutsche Basketballidol Dirk Nowitzki, dessen Nationaltrikot bei einer Zeremonie unter das Hallendach gezogen wurde. Seine Nummer 14 wird nicht mehr vergeben.