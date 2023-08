Superstar Luka Doncic und Slowenien haben bei der Basketball-WM die Zwischenrunde erreicht und treffen am kommenden Sonntag auf Deutschland. Im finalen Spiel der Gruppe F besiegte der Europameister von 2017 am Mittwoch auf Okinawa Kap Verde mit 92:77 (45:38). Während Doncic 19 Punkte erzielte, ziehen die Slowenen mit drei Siegen aus drei Partien in die nächste Runde ein.

Dort spielen die Deutschen auf der japanischen Insel erst am Freitag gegen Georgien, das am Mittwoch Venezuela mit 70:59 (42:23) bezwang und so als Gruppenzweiter hinter Slowenien das Zwischenrunden-Ticket löste. Am gleichen Tag duellieren sich die Slowenen und Australien, das Gruppe E hinter Deutschland Zweiter geworden war. Am Sonntag folgt das Knallerspiel der Deutschen gegen Doncic und Co.

Nur die besten Zwei der neu gebildeten Zwischenrunden-Gruppe erreichen das Viertelfinale in Manila/Philippinen. Alle bisherigen Ergebnisse werden mitgenommen. Slowenien und Deutschland haben mit je drei Siegen die beste Ausgangslage, Australien und Georgien kommen auf je zwei Erfolge und eine Niederlage aus der Vorrunde.

Derweil hat Topfavorit USA die Gruppenphase mit einem Kantersieg abgeschlossen. Der fünfmalige Weltmeister bezwang Jordanien in Manila/Philippinen locker mit 110:62 (62:33) und feierte den dritten Sieg im dritten Spiel. Für die Zwischenrunde hatte sich die ohne die ganz großen Superstars angetretene Auswahl schon zuvor qualifiziert. Topscorer war Anthony Edwards vom NBA-Team Minnesota Timberwolves mit 22 Punkten.