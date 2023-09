Für Sportwettenanbieter bwin geht die deutsche Basketball-Nationalmannschaft als leichter Favorit in ihr erstes WM-Finale.

Für Sportwettenanbieter bwin geht die deutsche Basketball-Nationalmannschaft als leichter Favorit in ihr erstes WM-Finale. Für den achten Sieg des EM-Dritten im achten Turnierspiel gegen Serbien am Sonntag (14.40 Uhr MESZ/ZDF und MagentaSport) in Manila/Philippinen gibt es bei bei zehn Euro Einsatz 18,30 Euro zurück.

Setzt sich der Gegner mit dem früheren Bundestrainer Svetislav Pesic an der Seitenlinie durch, zahlt bwin das 2,00-Fache des Einsatzes.