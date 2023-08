Die deutschen Basketballer haben auf dem Weg zur WM ihre gute Frühform unterstrichen und sind beim Supercup in Hamburg mühelos ins Finale einzogen. Die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder schlug China am Samstag im Halbfinale des Vorbereitungsturniers mit 107:58 (49:23). Franz Wagner war mit 20 Punkten bester Werfer, Schröder kam ebenso wie Maodo Lo auf 17 Punkte.

Im Endspiel am Sonntag (18.30 Uhr/Magenta Sport) geht es in der Hansestadt erneut gegen WM-Mitfavorit Kanada, den Deutschland am vergangenen Mittwoch in Berlin besiegt hatte. Die Nordamerikaner bezwangen Neuseeland im ersten Halbfinale mit 107:76 (67:38).

Nach dem Supercup bekommen die Nationalspieler zwei Tage frei, ehe es für zwei weitere Testspiele gegen Griechenland und die USA (19./20. August) nach Abu Dhabi geht. Die Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen beginnt am 25. August. Dann starten die Deutschen in Okinawa gegen Gastgeber Japan in die Gruppenphase. Weitere Gegner sind Australien und Finnland.