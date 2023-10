Der Traum von Nationalspielerin Nyara Sabally vom Titel in der US-Basketball-Profiliga WNBA ist geplatzt. Die Berlinerin verlor mit New York Liberty das vierte Finalspiel gegen Titelverteidiger Las Vegas Aces trotz klarer Pausenführung mit 69:70 (41:30) und die Serie mit 1:3. Sabally (23) kam wie schon in Spiel eins nicht zum Einsatz - insgesamt stand sie in den Finals 2:37 Minuten auf dem Parkett.

Die Aces verteidigten erfolgreich ihren Titel trotz heftiger Personalsorgen. A'ja Wilson, die zur besten Spielerin der Finalserie gekürt wurde, führte ihr Team, bei dem nur sieben Spielerinnen zur Verfügung standen, mit überragenden 24 Punkten und 16 Rebounds zum Sieg. "Es gibt keine Person in diesem Team, an die ich nicht glaube", sagte Aces-Trainerin Becky Hammon nach der Energieleistung.

New York muss damit auch nach dem fünften Final-Anlauf weiter auf den ersten Titelgewinn in der 1997 gegründeten WNBA warten. Las Vegas, das im Halbfinale die Dallas Wings um Saballys ältere Schwester Satou ausgeschaltet hatte, feierte die zweite Meisterschaft.