Kapitän Jalen Brunson will mit den USA bei der Basketball-WM in Asien zurück auf den Thron stürmen und beschwört für das große Ziel den Teamgeist. "Wir haben eine Menge Jungs, die aus unterschiedlichen Situationen kommen und unterschiedliche Basketballstile spielen, aber hier werden die Egos an der Tür abgegeben", sagte der Profi der New York Knicks: "Wir wollen alle nur gewinnen."

Vor vier Jahren bei der WM in China leistete sich der Rekordweltmeister mit Platz sieben einen schweren Patzer, Brunson und Co. wollen diesen nun korrigieren. Nach einer überzeugenden Vorbereitung gab sich Starcoach Steve Kerr zuletzt zuversichtlich. Kerr räumte ein, dass das internationale Spiel "völlig anders ist als die NBA", sagte aber, er habe Spieler ausgewählt, die "in kurzer Zeit ein Team werden können".

Neben Brunson gehören auch die NBA-All-Stars Anthony Edwards ( Minnesota) und Tyrese Haliburton ( Indiana) sowie Austin Reaves von den Los Angeles Lakers zum US-Kader, der mit einer Partie gegen Neuseeland am Samstag (14.40 Uhr/MagentaSport) ins Turnier einsteigt.