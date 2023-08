Basketball-Nationalspieler Franz Wagner hat nach seiner Knöchelverletzung wieder leicht trainiert, für das letzte WM-Gruppenspiel gegen Finnland ist der NBA-Profi jedoch fraglich. "Wir werden ihn nicht so schnell wie möglich zurückbringen", sagte Bundestrainer Gordon Herbert am Montag: "Wir werden sicherstellen, dass er bereit ist zu spielen. Für mich muss er einen Tag trainieren, bevor er spielt."

Die Wahrscheinlichkeit für einen Einsatz am Dienstag (9.30 Uhr MESZ/kostenfrei bei MagentaSport) gegen die Finnen schätzte der Kanadier auf "50:50". Am Montag wirkte der 22-Jährige beim Regenerationstraining der Deutschen wieder mit. "Es geht ihm besser. Er bewegt sich, wirft, läuft. Wir müssen schauen, wie die Situation am Dienstag ist", sagte Herbert. Der Spieler der Orlando Magic war im Auftaktspiel gegen Japan umgeknickt und für das Duell mit Australien am Sonntag ausgefallen.

Nach den Siegen gegen die Japaner (81:63) und Australier (85:82) sind die Deutschen bereits als Sieger der Gruppe E für die Zwischenrunde qualifiziert. Die Partie gegen das ausgeschiedene Finnland ist dennoch wichtig, da alle Ergebnisse in die kommende Runde mitgenommen werden. In der zweiten Gruppenphase, die ebenfalls auf der japanischen Insel Okinawa ausgespielt wird, geht es dann um den Einzug in die K.o.-Runde in Manila/Philippinen.