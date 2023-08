Einfach Franz und Moritz. Die beiden Wagner-Brüder spielen im WM-Sommer mit Trikots, auf deren Rückseite nur ihre Vornamen stehen. "Es war eine ästhetische Frage. Es sieht ein bisschen cooler aus und man kann es ja nicht alle Tage machen", sagte Franz Wagner nach dem ersten Länderspiel der deutschen Basketballer in der Vorbereitung auf die Endrunde gegen Schweden in Bonn (87:68).

Bei der Heim-EM im Vorjahr stand "F. Wagner" auf dem Shirt des jüngeren der beiden Brüder, Moritz fehlte beim Turnier wegen einer Verletzung. Die Berliner, Teamkollegen beim NBA-Klub Orlando Magic, standen zum ersten Mal in der Nationalmannschaft gemeinsam auf dem Parkett. "Es war sehr, sehr cool", sagte Franz Wagner zur Familienpremiere, "Moritz hat super gespielt, gerade in der zweiten Halbzeit. Er hat viel Energie gebracht. So kenne ich den ja. Das hat Spaß gemacht."

Mehr Punkte als Franz (15) und Moritz Wagner (12) verbuchte am Samstag nur Kapitän Dennis Schröder (17).