Bundestrainer Gordon Herbert muss bei der Basketball-WM ohne Defensivspezialist Nick Weiler-Babb auskommen. Der Guard von Pokalsieger Bayern München, Bronzegewinner bei der Heim-EM im Vorjahr, fällt für den kompletten Sommer aus. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am ersten Tag der Vorbereitung bekannt.

Herbert nominierte Jonas Mattisseck von Alba Berlin nach. Der 23-Jährige ist beim am Montag gestarteten Trainingslager in Bonn bereits dabei. Die Nationalmannschaft um Kapitän Dennis Schröder trifft am Samstag (19.00 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) in der früheren Bundeshauptstadt im ersten Test auf Schweden.

Die WM-Endrunde findet in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) statt.