Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally ist für ihren steilen Aufstieg in den USA nun sogar offiziell ausgezeichnet worden. Die Profiliga WNBA ehrte die 25-Jährige von den Dallas Wings am Donnerstag als Most Improved Player 2023. Sabally ist damit die Spielerin, die sich im Vergleich zur Vorsaison am deutlichsten verbessert hat.

Sabally kam in der Regular Season der WNBA im Schnitt auf 18,6 Punkte (Vorsaison: 11,3), 8,1 Rebounds (4,8) und 4,4 Assists (2,1). "Sie ist von Jahr zu Jahr besser geworden. Sie arbeitet extrem hart, und das zahlt sich immer aus", hatte zuletzt bereits der frühere NBA-Star Dirk Nowitzki über die Berlinerin gesagt.

Sabally steht mit den Wings erstmals im Play-off-Halbfinale der WNBA. Ab Sonntag geht es nun gegen Hauptrundensieger Las Vegas Aces um den Einzug in die Finalserie. Saballys jüngere Schwester Nyara trifft mit New York Liberty im Halbfinale auf Connecticut Sun.