Der Traum der deutschen Nationalspielerin Nyara Sabally vom Titel in der US-Basketball-Profiliga WNBA droht zu platzen. Mit New York Liberty verlor die Berlinerin auch das zweite Spiel der Best-of-five-Serie gegen die Las Vegas Aces mit 76:104, schon am Sonntag (21.00 Uhr MEZ) kann der K.o. besiegelt sein. Noch nie ist es einem Team in der WNBA bislang gelungen, eine Finalserie nach 0:2-Rückstand noch zu gewinnen.

Sabally (23) kam erneut nur zu einem Kurzeinsatz, in 1:34 Minuten auf dem Parkett blieb sie ohne Punkte. A'ja Wilson war für die Titelverteidigerinnen aus Las Vegas, die im Halbfinale die Dallas Wings um Saballys ältere Schwester Satou ausgeschaltet hatten, mit 26 Punkten erfolgreichste Werferin der Partie. Für New York kam Jonquel Jones auf 22 Zähler.