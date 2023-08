Die Berlinerin Nyara Sabally hat den ersten Titel in ihrer noch jungen WNBA-Karriere geholt.

Die Berlinerin Nyara Sabally hat den ersten Titel in ihrer noch jungen WNBA-Karriere geholt. Mit New York Liberty gewann die deutsche Basketball-Nationalspielerin in der US-Profiliga den Commissioner's Cup durch ein 82:63 im Finale über Titelverteidiger und WNBA-Champion Las Vegas Aces.

Sabally spielt nach einer schweren Knieverletzung ihre erste WNBA-Saison. Beim Sieg gegen die Aces, die ihre erste Heimniederlage in diesem Jahr kassierten, kam die 23-Jährige allerdings nur gut zwei Minuten zum Einsatz und blieb ohne Korberfolg.

New York (Eastern) und Las Vegas (Western) standen als Conference-Spitzenreiter im Endspiel. Die beiden derzeit bestens Teams der Women's National Basketball Association haben bereits ihren Play-off-Platz sicher. Nyara Saballys ältere Schwester Satou (25), die in der laufenden Saison mit einem Schnitt von 18,4 Punkten pro Spiel glänzt, liegt mit den Dallas Wings auf Platz vier.