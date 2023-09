Für Satou Sabally ist der Traum vom Titelgewinn in der US-Basketball-Profiliga WNBA geplatzt. Die deutsche Nationalspielerin verlor mit den Dallas Wings nach einem Einbruch zum Spielende auch das dritte Play-off-Halbfinale gegen die Las Vegas Aces 61:64 (36:31). Den Aces gelang im letzten Viertel vor der Schlusssirene ein 11:0-Lauf, der das frühzeitige Saisonende für Sabally besiegelte.

Die 25-Jährige aus Berlin, die lediglich fünf Punkte und vier Rebounds beisteuerte, konnte im entscheidenden Spiel nicht an ihre guten Saisonleistungen anknüpfen, die ihr die Auszeichnung als Spielerin mit dem größten Leistungssprung (Most Improved Player), eingebracht hatten.

Dennoch kontrollierten die Wings die Partie im heimischen College Park Center von Arlington lange, führten fünf Minuten vor Schluss noch vor mit acht Punkten. Im Anschluss wollte bei Sabally und Co. jedoch kein Ball mehr in den Korb fallen. Das 0:3 in der Serie war damit besiegelt, die Hoffnung auf die Meisterschaft dahin.

Chancen auf den Titel hat noch Saballys jüngere Schwester Nyara. Die 23-Jährige spielt in ihrer Rookie-Saison bislang eine Nebenrolle. Ihr Team New York Liberty um MVP Breanna Stewart gewann das dritte Halbfinalspiel der Serie bei den Connecticut Sun 92:81 (54:40) und ging mit 2:1 in Führung. Am Sonntag kann New York den Einzug ins Finale gegen die Aces perfekt machen.