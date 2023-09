Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat am letzten Tag des Transferfensters seine Baustelle auf der linken Abwehrseite geschlossen. Wie die Hessen mitteilten, kommt der französische U21-Nationalspieler Niels Nkounkou von AS St. Etienne. Der 22-Jährige erhält einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2028 und kämpft künftig mit Philipp Max um einen Stammplatz. Nkounkou waren im letzten Halbjahr in der zweiten französischen Liga sechs Tore und acht Vorlagen in 21 Partien gelungen.

"Wir hatten Niels Nkounkou bereits die gesamte Rückrunde der vergangenen Saison im Blickfeld und freuen uns, dass es uns gelungen ist, ihn für die Eintracht und unseren Weg zu gewinnen", sagte Sportdirektor Timmo Hardung. Nkounkou sei "ein hochtalentierter Spieler, der durch seine Dynamik, Durchsetzungskraft und Zielstrebigkeit besticht." Der Franzose werde das Spiel der Eintracht "bereichern".