Trainer Christian Streich vom SC Freiburg plant schon am kommenden Bundesliga-Spieltag mit Rückkehrer Maximilian Philipp. Einen Startelf-Einsatz des 29-Jährigen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen schloss der Coach zwar aus, stellte aber eine Einwechslung in Aussicht. "Er ist sofort da und macht es gut. Da brauchen wir nicht ewig warten", sagte Streich. Philipp sei "körperlich in einem guten Zustand".

Zudem hoffen die Breisgauer, dass der Offensivspieler an seine Leistungen vor dem Wechsel 2017 zu Borussia Dortmund anknüpfen kann. "Er hatte eine super Entwicklung bei uns. Als er weggegangen ist, war er in einer Top-Verfassung", lobte Streich. So gut sei er bei den folgenden Stationen beim BVB, bei Dynamo Moskau, Werder Bremen und beim VfL Wolfsburg aber "nicht annähernd" gewesen.

Das Umfeld im Breisgau soll Philipp auf dem Weg zu alter Stärker helfen. "Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass er sich hier so wohlgefühlt hat", sagte Streich: "Eine Umgebung wie bei uns, die tut ihm gut."